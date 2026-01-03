Журналист BBC Кинселла о Петреску: «У легенды «Челси» нет рака, все хорошо»
Журналист ВВС Кинселла: у Петреску нет рака и не было.
Низаар Кинселла написал, что у Дана Петреску нет рака.
«Просто хочу сообщить, что у бывшей легенды «Челси» Дана Петреску все хорошо, рака (как говорилось в публикациях) у него нет», – написал журналист BBC.
Пользователь Pep M задал уточняющий вопрос: «Он вылечился или рака и не было?»
Кинселла ответил: «Второе».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Низаара Кинселлы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости