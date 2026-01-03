Журналист BBC Кинселла о Петреску: «У легенды «Челси» нет рака, все хорошо»

Журналист ВВС Кинселла: у Петреску нет рака и не было.

Низаар Кинселла написал, что у Дана Петреску нет рака .

«Просто хочу сообщить, что у бывшей легенды «Челси » Дана Петреску все хорошо, рака (как говорилось в публикациях) у него нет», – написал журналист BBC.

Пользователь Pep M задал уточняющий вопрос: «Он вылечился или рака и не было?»

Кинселла ответил: «Второе».