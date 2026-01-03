Тренер Марокко Реграги о болельщиках на Кубке Африки: «В тех, кто приходит ради фото или поесть в перерыве, мы не нуждаемся. Я немного жаловался на атмосферу, но в 3-й игре фанаты были на высоте»
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что рассчитывает на поддержку болельщиков во время плей-офф Кубка Африки.
Завтра марокканцы сыграют с Танзанией в 1/8 финала турнира.
«Те, кто приходит ради фотографий или поесть в перерыве, в их присутствии мы не нуждаемся», – сказал Реграги.
Тренер также поблагодарил болельщиков Марокко после матча с Замбией (3:0) в 3-м туре группового этапа.
«Я хотел поблагодарить болельщиков. Важно говорить такие вещи. После первых двух матчей я немного жаловался на атмосферу на стадионе, но в третьей игре болельщики были на высоте. Игроки это почувствовали и сказали мне об этом, поэтому мы действительно хотели их поблагодарить. Мы чувствуем, что они с нами. Мы должны быть едины, у нас общая цель. Я благодарю всех марокканцев по всему миру, которые нас поддерживают, и браво тем, кто был на стадионе в матче с Замбией.
Как я уже сказал, завтра в перерыве забываем про фуршет и начинаем поддерживать команду уже с 45-й минуты», – добавил Реграги.