Тренер Марокко Реграги о болельщиках на Кубке Африки: «В тех, кто приходит ради фото или поесть в перерыве, мы не нуждаемся. Я немного жаловался на атмосферу, но в 3-й игре фанаты были на высоте»

Реграги о болельщиках: те, кто приходит ради фото или поесть, нам не нужны.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что рассчитывает на поддержку болельщиков во время плей-офф Кубка Африки.

Завтра марокканцы сыграют с Танзанией в 1/8 финала турнира.

«Те, кто приходит ради фотографий или поесть в перерыве, в их присутствии мы не нуждаемся», – сказал Реграги.

Тренер также поблагодарил болельщиков Марокко после матча с Замбией (3:0) в 3-м туре группового этапа.

«Я хотел поблагодарить болельщиков. Важно говорить такие вещи. После первых двух матчей я немного жаловался на атмосферу на стадионе, но в третьей игре болельщики были на высоте. Игроки это почувствовали и сказали мне об этом, поэтому мы действительно хотели их поблагодарить. Мы чувствуем, что они с нами. Мы должны быть едины, у нас общая цель. Я благодарю всех марокканцев по всему миру, которые нас поддерживают, и браво тем, кто был на стадионе в матче с Замбией.

Как я уже сказал, завтра в перерыве забываем про фуршет и начинаем поддерживать команду уже с 45-й минуты», – добавил Реграги.