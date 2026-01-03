«Вулвс» выиграли 1-й матч в сезоне АПЛ – в 20-м туре. У команды было 16 поражений и 3 ничьих

«Вулверхэмптон» победил впервые в сезоне АПЛ.

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ .

Сегодня команда Роба Эдвардса разгромила «Вест Хэм » со счетом 3:0 в 20-м туре чемпионата Англии. До этого «волки» потерпели 16 поражений и 3 раза сыграли вничью в национальном первенстве.

Отметим, что серия матчей без побед в АПЛ началась еще в прошлом сезоне – после игры с «Лестером» 30 апреля (3:0) «Вулвс» проиграли 4 матча и 1 раз сыграли вничью.

«Вулверхэмптон » занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице, набрав 6 очков. 7 января команда встретится с «Эвертоном».