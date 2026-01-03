Журналист Палмери про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Будь диктатором сколько угодно, пока у тебя нет нефти, интересующей Америку»

Палмери про атаку США: будь диктатором сколько угодно, если у тебя нет нефти.

Корреспондент Sportitalia и бывший журналист La Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. «Будь диктатором сколько угодно, пока у тебя нет нефти, интересующей Америку», – написал Палмери в твиттере. Непомнящий об ударах США по Венесуэле: «Это никак не повлияет на проведение ЧМ. ФИФА – игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое»