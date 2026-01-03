  • Спортс
  • Отец Жерсона о трансфере в «Крузейро»: «Переговоры с «Зенитом» продвигаются, но не так быстро, как мы ожидали. Они займут время. Надеемся на счастливое завершение»
Отец Жерсона о трансфере в «Крузейро»: «Переговоры с «Зенитом» продвигаются, но не так быстро, как мы ожидали. Они займут время. Надеемся на счастливое завершение»

Маркао, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, прибыл в Бразилию, чтобы провести переговоры о возможном трансфере игрока с руководителями «Крузейро». 

«Я приехал, чтобы поговорить с людьми из «Крузейро». Я узнаю, как обстоят дела на сегодняшний день. Лучше всего об этом может рассказать «Зенит», потому что у нас есть контракт. Мы приехали побеседовать, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Это трудные переговоры. Переговоры идут полным ходом, но они займут некоторое время. В случаях с игроками такого уровня, как Жерсон, все сложно. 

Но переговоры продвигаются. Не так быстро, как мы ожидали, но они продвигаются. Мы надеемся на счастливое завершение. Но, как я уже сказал, это сложные переговоры, которые займут больше времени», – заявил Маркао. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Central da Toca
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoКрузейро
logoЗенит
logoЖерсон
возможные трансферы
