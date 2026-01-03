Отец Жерсона о трансфере в «Крузейро»: «Переговоры с «Зенитом» продвигаются, но не так быстро, как мы ожидали. Они займут время. Надеемся на счастливое завершение»

Отец Жерсона: переговоры о трансфере идут, но не так быстро, как мы надеялись.

Маркао, отец полузащитника «Зенита » Жерсона , прибыл в Бразилию, чтобы провести переговоры о возможном трансфере игрока с руководителями «Крузейро ».

«Я приехал, чтобы поговорить с людьми из «Крузейро». Я узнаю, как обстоят дела на сегодняшний день. Лучше всего об этом может рассказать «Зенит», потому что у нас есть контракт. Мы приехали побеседовать, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Это трудные переговоры. Переговоры идут полным ходом, но они займут некоторое время. В случаях с игроками такого уровня, как Жерсон, все сложно.

Но переговоры продвигаются. Не так быстро, как мы ожидали, но они продвигаются. Мы надеемся на счастливое завершение. Но, как я уже сказал, это сложные переговоры, которые займут больше времени», – заявил Маркао.