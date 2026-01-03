Хабиб Нурмагомедов: «Мечтал стать футболистом, это спорт номер один для меня. Случайно стал бойцом – из-за того, где родился, и отца-тренера. Шучу, не случайно»
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мечтал стать футболистом.
«Я смотрю футбол всю свою жизнь, и этот спорт для меня остается номером один.
В юности я мечтал стать футболистом, но случайно стал бойцом – из-за того, где я родился, и того, что мой отец был тренером.
Я просто шучу, я не случайно стал бойцом. Но я люблю футбол», – сказал экс-чемпион UFC в интервью во время World Sports Summit.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
