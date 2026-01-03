Энрике о 2-м месте «ПСЖ»: «Ланс» был лучше в 1-й части сезона. Мы не играли нашим привычным составом, чемпионат очень важен, нам нужны все футболисты»

Энрике о 2-м месте «ПСЖ»: «Ланс» был лучше в 1-й части сезона.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, что его команда идет на втором месте в Лиге 1 после первой половины.

«Ланс» опережает парижан на 4 очка. Завтра «ПСЖ » примет «Париж» в матче 17-го тура.

«Думаю, мы провели хорошую первую часть сезона, но «Ланс » был лучше. Нам нужно прибавлять, чтобы набирать больше очков. Это будет сложно для всех команд. Мы знаем уровень «Ланса» и других команд, которые борются за титул. Мы это осознаем, и это нас мотивирует. Мы хотим выигрывать как можно больше матчей.

Чемпионат всегда является для нас очень четкой целью. В первой части сезона мы не играли привычным составом «ПСЖ», и именно поэтому я очень горжусь своими игроками. «Ланс» тоже прибавил. Я смотрю не только на результаты, но и на то, как играет команда.

Повторюсь, чемпионат очень важен для нас. Нам нужны все наши футболисты», – сказал Энрике.