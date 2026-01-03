Непомнящий об ударах США по Венесуэле: «Это никак не повлияет на проведение ЧМ. ФИФА – игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое»
Валерий Непомнящий: ФИФА – игрушка в руках Трампа.
Бывший главный тренер клубов РПЛ Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, могут ли США лишиться права на проведение матчей ЧМ-2026 из-за ударов по Венесуэле.
– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?
– Это никак не повлияет на проведение чемпионата мира. ФИФА – игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое, – сказал Непомнящий.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
