Агент защитника «Зенита» Дркушича: «К Ванье есть конкретный интерес, переговоры идут между клубами»

Агент Дркушича: к Ванье есть интерес, идут переговоры.

Агент Младен Ратковица рассказал о возможном уходе его клиента из «Зенита».

«К Ванье есть конкретный интерес, и переговоры идут между клубами. Но я не буду называть конкретный клуб. По всем остальным вопросам нам нужно подождать и посмотреть.

Но трансферное окно только началось, и, конечно, еще рано говорить о чем-то более конкретном», – отметил представитель защитника «Зенита ».

Словенец принял участие в 17 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь .