Писарев допустил, что Батраков и Кисляк заиграли бы в «МЮ»: «А почему нет, какой «Манчестер» сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают»
Николай Писарев: может, Батраков и Кисляк заиграли бы в «МЮ».
Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы играть в «Манчестер Юнайтед».
«Может, Батраков бы заиграл. Кисляк бы заиграл. А почему нет, какой «Манчестер» сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают», – сказал Писарев.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости