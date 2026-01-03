Писарев допустил, что Батраков и Кисляк заиграли бы в «МЮ»: «А почему нет, какой «Манчестер» сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают»

Николай Писарев: может, Батраков и Кисляк заиграли бы в «МЮ».

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы играть в «Манчестер Юнайтед».

«Может, Батраков бы заиграл. Кисляк бы заиграл. А почему нет, какой «Манчестер» сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают», – сказал Писарев.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 туров.