«Вулвс» забили три гола «Вест Хэму» за тайм. До этого у них было 11 мячей в 19 турах АПЛ
«Вулверхэмптон» громит «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ, забив три мяча в первом тайме (3:0, перерыв).
До этого у «волков» было лишь 11 голов за 19 туров.
В случае победы у команды Роба Эдвардса будет 6 очков. «Вулвс» идут на последнем месте в турнирной таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
