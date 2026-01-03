«Вулвс» забили три гола «Вест Хэму» за тайм. До этого у них было 11 мячей в 19 турах АПЛ

«Вулвс» трижды забили «Вест Хэму» за тайм.

«Вулверхэмптон » громит «Вест Хэм » в матче 20-го тура АПЛ , забив три мяча в первом тайме (3:0, перерыв).

До этого у «волков» было лишь 11 голов за 19 туров.

В случае победы у команды Роба Эдвардса будет 6 очков. «Вулвс» идут на последнем месте в турнирной таблице.