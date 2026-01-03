  • Спортс
  • Защитник «Ливерпуля» Леони о дислексии: «В детстве, когда я читал текст, некоторые слова или буквы путались. Когда меня просили прочитать вслух, мне было очень трудно»
Защитник «Ливерпуля» Леони о дислексии: «В детстве, когда я читал текст, некоторые слова или буквы путались. Когда меня просили прочитать вслух, мне было очень трудно»

Джованни Леони высказался о проблемах, связанных с дислексией.

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони рассказал, с какими трудностями сталкивался в детстве из-за дислексии. 

– Как Джованни Леони стал футболистом?

– Я начал заниматься футболом, когда был совсем маленьким, когда жил в Риме. Моя мама рассказывает, что в пять лет, когда мы переехали в Падую, я пинал все, что было в доме. Я не мог выпустить мяч из рук, хотя первые несколько дней плакал и не хотел выходить на поле. Застенчивость. Мало-помалу мне удалось интегрироваться, и моя страсть к футболу возросла.

– Была ли дислексия проблемой?

– Да, конечно. Когда я читал текст, некоторые слова или буквы путались. Когда меня просили прочитать вслух, мне было очень трудно. Я всегда был немного застенчивым, когда дело касалось речи, но сейчас это чувство значительно уменьшилось.

Дело в том, что твои одноклассники всегда видят, что ты отличаешься от них. Например, если ты дислексик, ты можешь держать перед глазами свою схему, когда сдаешь домашнее задание или тесты, и другие скажут: «Мы тоже хотим».

Это было сложно. Моя мама всегда была рядом и при выполнении домашнего задания, и при визитах к врачам, пытаясь понять, почему мне так тяжело. В конце концов, мы поняли, – сказал Леони. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoДжованни Леони
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
