Вице-президент РФС Соловьев о допуске России в 2026-м: «У меня нет никаких ожиданий или надежд. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка»

Вице-президент РФС: у меня нет ожиданий в плане допуска российских команд.

Вице-президент РФС Денис Соловьев ответил на вопрос о возможном допуске российских команд к международным турнирам в 2026 году.

«У меня нет никаких ожиданий или надежд в плане допуска на год. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка. Впереди других федераций, как хоккей и баскетбол, они не будут.

Я в этом уверен. Дай бог мне ошибиться», – сказал Соловьев.