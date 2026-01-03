Вице-президент РФС Соловьев о допуске России в 2026-м: «У меня нет никаких ожиданий или надежд. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка»
Вице-президент РФС: у меня нет ожиданий в плане допуска российских команд.
Вице-президент РФС Денис Соловьев ответил на вопрос о возможном допуске российских команд к международным турнирам в 2026 году.
«У меня нет никаких ожиданий или надежд в плане допуска на год. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка. Впереди других федераций, как хоккей и баскетбол, они не будут.
Я в этом уверен. Дай бог мне ошибиться», – сказал Соловьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости