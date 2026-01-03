Фарьоли о слухах про «Челси»: «Я остаюсь в «Порту», это точно. Уход посреди начатого проекта для меня не вариант»

Фарьоли о слухах про «Челси»: я остаюсь в «Порту», это точно.

Главный тренер «Порту» Франческо Фарьоли прокомментировал слухи о возможном назначении в «Челси».

«Я остаюсь в «Порту», это точно. В этом нет никаких сомнений – и их никогда не было.

Для меня уход посреди начатого проекта никогда не был вариантом. Я полностью предан клубу», – заявил Фарьоли.

36-летний итальянский специалист возглавил португальский клуб летом 2025 года.

