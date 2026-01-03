«Штутгарт» за 7 млн евро купил 20-летнего форварда «Расинга» Аревало. Контракт – до 2031 года
«Штутгарт» подписал 20-летнего эквадорского нападающего.
«Штутгарт» объявил о трансфере Хереми Аревало из «Расинга».
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, швабы активировали пункт об отступных в размере 7 млн евро. Немецкий клуб заключил с 20-летним нападающим контракт до 2031 года.
В текущем сезоне Сегунды Аревало провел 18 матчей и забил 8 голов. В ноябре он дебютировал за основную сборную Эквадора.
Фото: https://www.vfb.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Штутгарта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости