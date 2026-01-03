«Штутгарт» за 7 млн евро купил 20-летнего форварда «Расинга» Аревало. Контракт – до 2031 года

«Штутгарт» подписал 20-летнего эквадорского нападающего.

«Штутгарт » объявил о трансфере Хереми Аревало из «Расинга ».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, швабы активировали пункт об отступных в размере 7 млн евро. Немецкий клуб заключил с 20-летним нападающим контракт до 2031 года.

В текущем сезоне Сегунды Аревало провел 18 матчей и забил 8 голов. В ноябре он дебютировал за основную сборную Эквадора.

Фото: https://www.vfb.de/