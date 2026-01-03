  • Спортс
  • Валерий Непомнящий: «Меня очаровывает игра «Балтики». За золото не поборются, но в топ-5 будут»
Валерий Непомнящий: «Меня очаровывает игра «Балтики». За золото не поборются, но в топ-5 будут»

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высоко отозвался об игре калининградского клуба.

«Меня очаровывает игра «Балтики». Команда состоит из игроков Первой лиги, но они выросли все вместе. Футболисты ярко проявляют себя в РПЛ.

Это пример успешной работы тренера. «Балтика» не поборется за золото, но будет в топ-5», – сказал Непомнящий.

После 18 туров «Балтика» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

