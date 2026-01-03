Валерий Непомнящий: «Меня очаровывает игра «Балтики». За золото не поборются, но в топ-5 будут»

Непомнящий: меня очаровывает игра «Балтики».

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высоко отозвался об игре калининградского клуба.

«Меня очаровывает игра «Балтики». Команда состоит из игроков Первой лиги, но они выросли все вместе. Футболисты ярко проявляют себя в РПЛ.

Это пример успешной работы тренера. «Балтика» не поборется за золото, но будет в топ-5», – сказал Непомнящий.

После 18 туров «Балтика» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.