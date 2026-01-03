Владимир Гранат: «Мусаев – лучший российский тренер сейчас. Одно дело – завоевать титул, а удерживать лидирующую позицию намного тяжелее»

Гранат: Мусаев – лучший российский тренер сейчас.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Владимир Гранат назвал Мурада Мусаева лучшим российским тренером сейчас.

«Сейчас, конечно, Мурад Мусаев лучший. Он добился чемпионства с «Краснодаром » и продолжает лидировать в чемпионате России.

Одно дело – завоевать титул, а удерживать лидирующую позицию намного тяжелее», – заявил Гранат.