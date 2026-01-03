У «Астон Виллы» 11 подряд домашних побед. Серия длится с августа

У «Астон Виллы» 11 подряд домашних побед.

«Астон Вилла » одержала 11 подряд домашних побед во всех турнирах.

Сегодня команда Унаи Эмери обыграла на своем поле «Ноттингем Форест » со счетом 3:1 в 20-м туре АПЛ .

Домашняя серия побед «Астон Виллы» длится с конца сентября, а последнее поражение дома было 31 августа – от «Кристал Пэлас».