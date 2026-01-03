Евгений Ловчев: «Локомотив» правильно делает, что не скупает легионеров по 30 млн.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил кадровую политику «Локомотива».

– Многих поразил «Локомотив», который закончил год довольно высоко, учитывая, что Пиняев почти не играл первую часть сезона. Вам нравится их игра?

– Очень нравится «Локомотив» последних сезонов при Галактионове, в первую очередь тем, что играют свои ребята. Это радует глаз, всегда приятно видеть русских игроков на поле. Свои воспитанники – лучшее, что может быть. Правильно делают, что сейчас дают развиваться молодым вместо того, чтобы скупать иностранцев за 30 миллионов.

Галактионов отлично подходит «Локомотиву», он перспективный тренер, умеет работать с молодежью. Были раньше разговоры, что он может уйти, когда «Локомотив» выступал чуть ниже ожиданий, но я не вижу в этом смысла. Дайте тренеру работать, чтобы он смог воспитать игроков и чего‑то добиться с ними, – сказал Ловчев.