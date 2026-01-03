Властимил Петржела: «Пока идет СВО, российские клубы не смогут играть в Европе. Желаю, чтобы наступил мир, и все это закончилось»
Властимил Петржела: желаю, чтобы наступил мир.
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о своем пожелании российскому футболу в 2026 году.
«Что бы я ни пожелал, все равно никто из российских клубов не сможет играть в Европе, а сборная на ЧМ и Евро. Пока идет СВО, это невозможно.
Мне очень жалко, что российского футбола нет в Европе. Поэтому что я могу пожелать? Чтобы наступил мир, и все это закончилось. Это мое самое главное желание!» – сказал Петржела.
