Роман Павлюченко: «Переживаю за «Спартак», хочу, чтобы он был первым или вторым. В команде есть наши футболисты, не соответствующие уровню»
Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о положении московской команды.
Красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ.
«Когда команда не попадает в тройку лидеров РПЛ, конечно, это разочаровывает. Потому что я тоже за «Спартак» переживаю и хочу, чтобы он был первым или вторым. Как минимум чтобы не опускался ниже третьего места. Когда команда идет на пятом или шестом месте – это, конечно, разочарование.
Если брать иностранцев, которые находятся сегодня в команде, это футболисты хорошего качества. А почему нет результата? Не знаю. Мне тяжело ответить – почему.
Не все игроки хорошего качества, но есть иностранцы с таким уровнем, которые сейчас играют в составе «Спартака». Однако есть наши футболисты, которые не соответствуют уровню», – сказал Павлюченко.