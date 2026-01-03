Роман Павлюченко: «Переживаю за «Спартак», хочу, чтобы он был первым или вторым. В команде есть наши футболисты, не соответствующие уровню»

Роман Павлюченко: Переживаю за «Спартак», хочу, чтобы он был первым или вторым.

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о положении московской команды.

Красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ .

«Когда команда не попадает в тройку лидеров РПЛ, конечно, это разочаровывает. Потому что я тоже за «Спартак» переживаю и хочу, чтобы он был первым или вторым. Как минимум чтобы не опускался ниже третьего места. Когда команда идет на пятом или шестом месте – это, конечно, разочарование.

Если брать иностранцев, которые находятся сегодня в команде, это футболисты хорошего качества. А почему нет результата? Не знаю. Мне тяжело ответить – почему.

Не все игроки хорошего качества, но есть иностранцы с таким уровнем, которые сейчас играют в составе «Спартака ». Однако есть наши футболисты, которые не соответствуют уровню», – сказал Павлюченко.