«Астон Вилла» Эмери выиграла 12 из 13 последних матчей. Сегодня – 3:1 с «Ноттингемом»

Сегодня команда Унаи Эмери обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 3:1 в 20-м туре АПЛ. В 13 последних играх «Вилла» потерпела лишь одно поражение – от лидера чемпионата Англии «Арсенала» (1:4).

В данный момент клуб из Бирмингема занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. Он отстает от «Арсенала» на три балла и опережает «Манчестер Сити» на один. Конкуренты «Виллы» провели на один матч меньше.

