«Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради команды. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо». Энрике о вратарях «ПСЖ»

Луис Энрике: Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями команды.

«У нас с Люкой нет никаких индивидуальных разговоров. Я не делаю ничего особенного. Все предельно ясно.

У нас три вратаря высочайшего уровня, я очень рад. Люка, Сафонов и Ренато Марин выкладываются на 100% ради команды, я очень рад.

Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо», – сказал Энрике.

Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)