«Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради команды. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо». Энрике о вратарях «ПСЖ»
Луис Энрике: Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради «ПСЖ».
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями команды.
«У нас с Люкой нет никаких индивидуальных разговоров. Я не делаю ничего особенного. Все предельно ясно.
У нас три вратаря высочайшего уровня, я очень рад. Люка, Сафонов и Ренато Марин выкладываются на 100% ради команды, я очень рад.
Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо», – сказал Энрике.
Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Canal-Supporters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости