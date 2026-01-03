Ленини хочет покинуть «Краснодар», чтобы поехать на ЧМ-2026 с Кабо-Верде. Хавбек недоволен количеством игрового времени (Legalbet)
Ленини хочет покинуть «Краснодар», чтобы поехать на ЧМ-2026 с Кабо-Верде.
Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини думает об уходе из российского клуба.
28-летний опорный хавбек недоволен количеством игрового времени в составе быков, сообщает Legalbet.
Ленини хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира-2026.
В сезоне-2025/26 Ленини сыграл 16 матчей в Мир РПЛ, проведя на поле 475 минут. Полузащитник проиграл конкуренцию Дугласу Аугусто.
