Ленини хочет покинуть «Краснодар», чтобы поехать на ЧМ-2026 с Кабо-Верде.

Полузащитник «Краснодара » Кевин Ленини думает об уходе из российского клуба.

28-летний опорный хавбек недоволен количеством игрового времени в составе быков, сообщает Legalbet.

Ленини хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира-2026.

В сезоне-2025/26 Ленини сыграл 16 матчей в Мир РПЛ , проведя на поле 475 минут. Полузащитник проиграл конкуренцию Дугласу Аугусто .