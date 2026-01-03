«Штутгарт» отдал опорника Кайтеля «Аугсбургу» в аренду с правом выкупа
«Аугсбург» подписал опорного полузащитника «Штутгарта».
Янник Кайтель перешел в «Аугсбург» из «Штутгарта».
Клубы объявили о переходе 25-летнего опорного полузащитника на правах аренды до конца сезона. У «фуггеров» есть право выкупа игрока.
В текущем сезоне Кайтель не играл за основу «Штутгарта» и провел два матча за резервную команду швабов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аугсбурга»
