«Штутгарт» отдал опорника Кайтеля «Аугсбургу» в аренду с правом выкупа

«Аугсбург» подписал опорного полузащитника «Штутгарта».

Янник Кайтель перешел в «Аугсбург » из «Штутгарта ».

Клубы объявили о переходе 25-летнего опорного полузащитника на правах аренды до конца сезона. У «фуггеров» есть право выкупа игрока.

В текущем сезоне Кайтель не играл за основу «Штутгарта» и провел два матча за резервную команду швабов.

Фото: https://www.fcaugsburg.de/