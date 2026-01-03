Нигматуллин занимается производством вратарских перчаток и гастролирует как DJ: «Почти не езжу по ночным клубам, чаще это частные, корпоративные, общегородские мероприятия»

Нигматуллин занимается производством вратарских перчаток и гастролирует как DJ.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, чем сейчас занимается.

– В какую сторону [вы изменились]?

– Сильно изменились цели и задачи. Здесь крайне важно, какой человек с тобой. Перемены в личной жизни очень сказались, помогли пересмотреть и переоценить свои взгляды. За эти два года я построил компанию по производству вратарских перчаток Nigma.

– Перчатки – основная ваша деятельность?



– Да. Помимо этого, гастроли. Я думал, что до 50 перестану выезжать. Но я продолжаю этим заниматься. Практически не езжу сейчас по ночным клубам. Чаще это частные, корпоративные, общегородские мероприятия. Более масштабные, с более высоким бюджетом. На клубы не растрачиваюсь, ночью предпочитаю спать, – сказал Нигматуллин.