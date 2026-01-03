Хаби Алонсо: «У «Реала» есть варианты замены Мбаппе. Родриго может сыграть на любой позиции в атаке»

Алонсо: у «Реала» есть варианты замены Мбаппе.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о вариантах в атаке на фоне травмы Килиана Мбаппе.

«Родриго может играть на любой позиции в атаке. Он находится в хорошей форме, сыграл три четвертых отличных матчей.

У нас есть несколько вариантов замены Мбаппе, и Родриго один из них», – сказал Алонсо.