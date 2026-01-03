«Атлетико» отдал вингера Мартина «Райо Вальекано» в аренду до конца сезона
Карлос Мартин перешел из «Атлетико» в «Райо Вальекано».
Клуб объявил о подписании 23-летнего вингера на правах аренды из «Атлетико» до конца сезона.
В текущем сезоне Мартин провел 2 матча за «Атлетико» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
