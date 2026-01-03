Фото
«Атлетико» отдал вингера Мартина «Райо Вальекано» в аренду до конца сезона

Карлос Мартин перешел из «Атлетико» в «Райо Вальекано».

Карлос Мартин стал игроком «Райо Вальекано». 

Клуб объявил о подписании 23-летнего вингера на правах аренды из «Атлетико» до конца сезона. 

В текущем сезоне Мартин провел 2 матча за «Атлетико» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Райо Вальекано»
