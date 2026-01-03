Александр Горшков: «Краснодар» лучше и стабильнее «Зенита» сейчас, но все может измениться весной»

Горшков: «Краснодар» лучше и стабильнее «Зенита» сейчас.

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, чего ожидать от петербургской команды во второй части сезона.

В Мир РПЛ «Зенит » идет на втором месте с 39 очками. Лидер чемпионата – «Краснодар».

– «Зенит» сделает все возможное, чтобы побороться за чемпионство. У команды есть все для этого. Второе место – это нормальная позиция в таблице РПЛ. Финансовые возможности покупать футболистов у «Зенита» есть. Будет интересная развязка в чемпионате.

– «Зенит» сильнее «Краснодара»?

– На данный момент «Краснодар» лучше «Зенита». Команда Мусаева выглядит стабильнее. У «Зенита» хорошие матчи чередуются с плохими. Хорошие игры выпадают на встречи с принципиальными соперниками. В первой части сезона «Краснодар» выглядел целостной командой, но все может измениться весной, – сказал Горшков.