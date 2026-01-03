Сергей Юран: «Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо. Успехи в чемпионате Кипра ни о чем не говорят. Если выбираем иностранцев, тогда давайте играть без зимнего перерыва»
Сергей Юран: «Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо.
Бывший тренер команд Мир РПЛ Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
Сообщалось, что испанский специалист возглавит красно-белых на следующей неделе.
«Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо главным тренером. Во-первых, успехи испанца в чемпионате Кипра еще ни о чем не говорят.
Во-вторых, иностранным специалистам сложно в России, потому что они не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», заявил, что не знает, как готовить команду три месяца.
Ну, а если мы выбираем иностранцев, тогда давайте играть без перерыва, как в Европе», – сказал Юран.
