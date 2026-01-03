«Инфантино влюблен в Трампа и готов все простить. Он ему как родной отец. Они сильны только против нас и белорусов». Колосков о том, накажет ли ФИФА США за удары по Венесуэле
Вячеслав Колосков: Инфантино влюблен в Трампа и готов все простить.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, может ли ФИФА наказать США за удары по Венесуэле.
«Инфантино влюблен в Трампа. Он души в нем не чает и готов все простить. Он ему как родной отец.
Уверен, что никакой отмены чемпионата мира в США не будет – все состоится. Они сильны только против нас и белорусов. Это политика двойных стандартов», – сказал Колосков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
