«Инфантино влюблен в Трампа и готов все простить. Он ему как родной отец. Они сильны только против нас и белорусов». Колосков о том, накажет ли ФИФА США за удары по Венесуэле

Вячеслав Колосков: Инфантино влюблен в Трампа и готов все простить.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, может ли ФИФА наказать США за удары по Венесуэле.

«Инфантино влюблен в Трампа . Он души в нем не чает и готов все простить. Он ему как родной отец.

Уверен, что никакой отмены чемпионата мира в США не будет – все состоится. Они сильны только против нас и белорусов. Это политика двойных стандартов», – сказал Колосков.