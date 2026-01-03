42

Фанаты «Эспаньола» хотели забросать Гарсию крысами на матче с «Барсой»

Ультрас «Эспаньола» планируют акцию перед матчем с «Барселоной», чтобы выразить недовольство переходом Жоана Гарсии в состав принципиального соперника.

Как сообщает The Athletic, фанаты «Эспаньола» даже обсуждали идею забросать вратаря крысами. Более месяца назад на центральном рынке Барселоны один из владельцев киосков рассказал, что болельщики спрашивали, как их достать.

Напомним, на стадионе «Эспаньола» за воротами установили защитные сетки, чтобы предотвратить бросание предметов в Гарсию во время матча.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoЖоан Гарсия
logoЭспаньол
logoБарселона
logoЛа Лига
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вингер «Эспаньола» Милья предпочел бы наступить на Ямаля, а не на Гарсию. Пост Ламина – ответ на реплику соперника
сегодня, 02:43
«Болельщики «Барсы» не в том положении, чтобы читать кому-то лекции. Когда Фигу приезжал на «Камп Ноу»... Так что не надо нравоучений». Маноло о Гарсии и фанатах «Эспаньола»
вчера, 16:07
Флик о Гарсии и фанатах «Эспаньола»: «Нужно поддерживать свою команду, а не идти против другой. Надо излучать позитивную энергию, мы все люди и должны жить вместе»
вчера, 15:08
«Эспаньол» просил перенести начало дерби с «Барсой» на более раннее время, чтобы фанаты не успели накалить обстановку перед матчем
вчера, 10:30
Главные новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
13 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Сенегал играет с Суданом, Мали против Туниса
16 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Парма» сыграла вничью с «Сассуоло»
16 минут назад
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
17 минут назадТесты и игры
Вице-президент РФС Соловьев о допуске России в 2026-м: «У меня нет никаких ожиданий или надежд. Не будут ФИФА и УЕФА двигаться раньше, чем наступит геополитическая развязка»
29 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Сельта» забила 4 гола «Валенсии»
сегодня, 15:15Live
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Витинья, Дуэ, Доннарумма, Салиба, Хакими – в сборной 2025 года от L’Equipe. Тренер – Энрике
сегодня, 15:05
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» против «Вулвс»
сегодня, 15:00Live
«Астон Вилла» Эмери выиграла 12 из 13 последних матчей. Сегодня – 3:1 с «Ноттингемом»
сегодня, 14:27
«Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради команды. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо». Энрике о вратарях «ПСЖ»
сегодня, 14:03
Ко всем новостям
Последние новости
Агент защитника «Зенита» Дркушича: «К Ване есть конкретный интерес, переговоры идут между клубами»
2 минуты назад
Писарев допустил, что Батраков и Кисляк заиграли бы в «МЮ»: «А почему нет, какой «Манчестер» сейчас. Там тоже не боги горшки обжигают»
3 минуты назад
Защитник «Ливерпуля» Леони о дислексии: «В детстве, когда я читал текст, некоторые слова или буквы путались. Когда меня просили прочитать вслух, мне было очень трудно»
14 минут назад
«Ювентус» – «Лечче». Йылдыз, Дэвид и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
15 минут назад
«Вулвс» забили три гола «Вест Хэму» за тайм. До этого у них было 11 мячей в 19 турах АПЛ
20 минут назад
Фарьоли о слухах про «Челси»: «Я остаюсь в «Порту», это точно. Уход посреди начатого проекта для меня не вариант»
36 минут назад
«Штутгарт» за 7 млн евро купил 20-летнего форварда «Расинга» Аревало. Контракт – до 2031 года
39 минут назадФото
Кампль покинул «РБ Лейпциг» по семейным обстоятельствам. Хавбек играл за клуб с 2017-го
55 минут назад
Валерий Непомнящий: «Меня очаровывает игра «Балтики». За золото не поборются, но в топ-5 будут»
сегодня, 14:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 13:10Live