Фанаты «Эспаньола» хотели забросать Гарсию крысами на матче с «Барсой»

Ультрас «Эспаньола» планируют акцию перед матчем с «Барселоной», чтобы выразить недовольство переходом Жоана Гарсии в состав принципиального соперника.

Как сообщает The Athletic, фанаты «Эспаньола » даже обсуждали идею забросать вратаря крысами. Более месяца назад на центральном рынке Барселоны один из владельцев киосков рассказал, что болельщики спрашивали, как их достать.

Напомним, на стадионе «Эспаньола» за воротами установили защитные сетки, чтобы предотвратить бросание предметов в Гарсию во время матча.