«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску (Фабрицио Романо)
«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не рассматривает кандидатуру Энцо Марески на пост главного тренера.
Итальянец 1 января покинул «Челси».
«Слухи о Мареске и «Манчестер Юнайтед», вероятно, связаны с тем, что Омар Беррада, одно из ведущих лиц проекта «МЮ», в прошлом работал с Энцо в «Манчестер Сити».
На данном этапе мне сообщили, что никаких разговоров между «Юнайтед» и Мареской не ведется.
«МЮ» остается при своей позиции, поддерживая Аморима и не планируя ничего другого на данном этапе», – сказал Романо в эфире ютуб-канала.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости