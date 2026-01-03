«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску (Фабрицио Романо)

«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед » не рассматривает кандидатуру Энцо Марески на пост главного тренера.

Итальянец 1 января покинул «Челси».

«Слухи о Мареске и «Манчестер Юнайтед», вероятно, связаны с тем, что Омар Беррада, одно из ведущих лиц проекта «МЮ», в прошлом работал с Энцо в ​​«Манчестер Сити».

На данном этапе мне сообщили, что никаких разговоров между «Юнайтед» и Мареской не ведется.

«МЮ» остается при своей позиции, поддерживая Аморима и не планируя ничего другого на данном этапе», – сказал Романо в эфире ютуб-канала.

