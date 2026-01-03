Хаби Алонсо: «Вижу Винисиуса радостным и улыбающимся. Нам всем пошла на пользу перезагрузка»

Алонсо: вижу Винисиуса радостным и улыбающимся.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо рассказал о состоянии вингера Винисиуса Жуниора .

«Я вижу его радостным и улыбающимся. Нам всем пошла на пользу перезагрузка.

Завтра мы должны заразить людей этим желанием. Если это будет взаимно, мы насладимся», – сказал Алонсо.

В воскресенье «Реал» сыграет с «Бетисом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании .