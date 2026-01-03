  • Спортс
  • Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.

«Как я уже говорил в интервью, главное, чтобы главный тренер «Спартака» был футбольным человеком.

Когда мне сказали о варианте с Хуаном, я, как и многие, сразу узнал, где он играл и работал, поняв, что это опытный специалист. Хорошо, что испанец знает о московском клубе не понаслышке, так как входил в тренерский штаб Унаи Эмери, когда тот возглавлял красно-белых.

Но назначение Карседо главным тренером «Спартака» – это не гарантия успеха. Получится, здорово. Не получится, ничего страшного. Сколько уже таких было в XXI веке? Люди приходят, зарабатывают и уходят.

Одно жалко, что такие выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, и другие, так и остаются не у дел», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
