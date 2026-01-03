Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»

Нигматуллин: нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о сравнениях Игоря Акинфеева и Льва Яшина.

– Уместно ли сравнивать Акинфеева с Яшиным?

– Всегда сравнивают нынешнего вратаря, который блистает, с легендой. Если вспомнить обложку «Спорт-Экспресса» 2001 года, там был я в образе Льва Яшина. Поэтому 25 лет назад это тоже было.

Нормально, что сейчас Акинфеева сравнивают с ним. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку. Но у Яшина есть титул лучшего футболиста Европы, это очень круто. И он прославился новаторством при игре на выходах. И в целом был харизматичной личностью.

То, что сейчас приз лучшему вратарю мира носит имя Яшина, говорит о том, что это глыба, огромный авторитет во всем вратарском мире по сей день. У каждого поколения свои герои. И сравнивать не совсем правильно.

Задача моего поколения была прежде всего думать о защите ворот. А нынешнее выбирает вратаря, отлично владеющего коротким, средним и длинным пасом. Со своей игрой ногами меня бы мало куда сейчас взяли, даже если бы я феерил на линии ворот, как в свое лучшее время, – сказал Нигматуллин.