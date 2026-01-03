Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы».
Защитник «Аль-Хилаля» Жоау Канселу намерен дождаться предложения от «Барселоны» в зимнее трансферное окно.
По данным Diario Sport, каталонский клуб изучал возможность трансфера через агента португальца, но сейчас считает возвращение Канселу маловероятным как по финансовым причинам (у игрока высокая зарплата), так и по спортивным.
В настоящее время «Интер» лидирует в борьбе за Канселу. Но Жоау намерен дождаться ответа от «Барсы». По данным Фабрицио Романо, защитник выбрал бы каталонский клуб, если бы получил от него предложение.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
