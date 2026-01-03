  • Спортс
  • Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
Фото
45

Жена Иско раскритиковала ИИ из-за создания сексуализированных изображений с ней.

Актриса Сара Саламо, жена хавбека «Бетиса» Иско, раскритиковала искусственный интеллект.

Саламо пожаловалась на то, что искусственный интеллект Grok от X создавал сексуализированные изображения с ее образом без разрешения.

«Много лет я рассказывала, что отказывалась от определенных ролей, потому что некоторые люди берут фрагменты из моих художественных фильмов, вырывают их из контекста и выкладывают на порносайтах. Это уже было насилием.

Я говорила об этом как актриса, но и как мать тоже. Потому что речь шла не об абстрактном: это мои дети, их школа, то, что они слышат, то, что они будут нести в себе через несколько лет.

Теперь оказывается, что даже отказа от работы недостаточно. Потому что с помощью искусственного интеллекта и без каких-либо угрызений совести вас могут снова сексуализировать без вашего согласия. Изменить твой образ. Твое тело. Твои жесты. Снова превратить тебя в объект.

Дело не в технологии, а во власти.

В культуре, которая считает, что тела женщин можно редактировать. Которая путает желание с правом. И насилие с шуткой.

Самое страшное – не поддельное изображение. А то, как легко это делается и, главное, как мало это кого-то возмущает!» – написала Саламо в X.

Изображение: скриншот поста Сары Саламо в X

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Сары Саламо в X
logoИско
технологии
logoБетис
logoЛа Лига
соцсети
