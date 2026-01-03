Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ

Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с азербайджанским клубом «Нефтчи » исключает любые профессиональные контакты с клубами из России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинский ютуб-канал «ТаТоТаке».

Контрактные ограничения распространяются на трансферы и на организацию возможных товарищеских матчей с командами из России.

Вернидуб возглавил «Нефтчи» в декабре 2025 года.



После 16 туров команда с 20 очками идет на 7-м месте в таблице чемпионата Азербайджана.