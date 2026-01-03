17

РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря

Стали известны сроки проведения Мир РПЛ-2026/27.

По данным «Спорт-Экспресса», чемпионат России планируют начать 31 июля. Первая часть турнира завершится 13 декабря.

Это предусмотрено календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий РФС на 2026 год, утвержденным бюро исполкома.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет 25 июля. FONBET Кубок России стартует 21 июля.

Напомним, что c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРФС
logoFONBET Кубок России
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
календарь
logoOLIMPBET Суперкубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59
Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет»
вчера, 07:30
Федор Кудряшов: «У нас все еще работают люди, тренирующие по конспектам Лобановского. И их назначают, не давая шанс молодым тренерам»
31 декабря 2025, 10:31
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
58 минут назад
«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску (Фабрицио Романо)
18 минут назад
Хаби Алонсо: «Вижу Винисиуса радостным и улыбающимся. Нам всем пошла на пользу перезагрузка»
31 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Астон Вилла» принимает «Ноттингем Форест»
33 минуты назадLive
Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
49 минут назад
Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
сегодня, 11:35Фото
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Комо» принимает «Удинезе»
сегодня, 11:30Live
Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ
сегодня, 11:12
Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»
сегодня, 10:45
Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Шотландии. «Селтик» принимает «Рейнджерс»
33 минуты назадLive
Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»
сегодня, 11:58
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
сегодня, 11:45
Хевен – лучший игрок «МЮ» в декабре
сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
сегодня, 09:15
Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»
сегодня, 08:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
сегодня, 08:43
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
сегодня, 08:35
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59