РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря

Стали известны сроки проведения Мир РПЛ-2026/27.

По данным «Спорт-Экспресса», чемпионат России планируют начать 31 июля. Первая часть турнира завершится 13 декабря.

Это предусмотрено календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий РФС на 2026 год, утвержденным бюро исполкома.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет 25 июля. FONBET Кубок России стартует 21 июля.

Напомним, что c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира.