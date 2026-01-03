  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»
238

Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»

Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что ФИФА не лишит США права принять матчи ЧМ-2026 из-за ситуации в Венесуэле.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.

– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?

– ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остается политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя даже защищать свои границы. Ничего не изменится, надеяться не на что. Никаких санкций в отношении США не последует. Стопроцентная политика двойных стандартов, – сказал Колосков.

Чемпионат мира по футболу пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДональд Трамп
logoЧМ-2026
logoФИФА
logoМатч ТВ
logoВячеслав Колосков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о возвращении России: «Оно будет зависеть от дружбы с США. Никто не будет слушать ФИФА и УЕФА, если все будет хорошо. Интерес к нашим игрокам появится сразу же»
вчера, 19:15
Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут. Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»
вчера, 11:18
Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»
вчера, 08:11
Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)
27 декабря 2025, 20:03
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
56 минут назад
«МЮ» не собирается увольнять Аморима и назначать Мареску (Фабрицио Романо)
16 минут назад
Хаби Алонсо: «Вижу Винисиуса радостным и улыбающимся. Нам всем пошла на пользу перезагрузка»
29 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Астон Вилла» принимает «Ноттингем Форест»
31 минуту назадLive
Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
47 минут назад
Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
сегодня, 11:35Фото
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Комо» принимает «Удинезе»
сегодня, 11:30Live
Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ
сегодня, 11:12
РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря
сегодня, 10:55
Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Шотландии. «Селтик» принимает «Рейнджерс»
31 минуту назадLive
Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»
сегодня, 11:58
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
сегодня, 11:45
Хевен – лучший игрок «МЮ» в декабре
сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
сегодня, 09:15
Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»
сегодня, 08:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
сегодня, 08:43
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
сегодня, 08:35
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59