Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»

Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что ФИФА не лишит США права принять матчи ЧМ-2026 из-за ситуации в Венесуэле.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.

– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?

– ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остается политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя даже защищать свои границы. Ничего не изменится, надеяться не на что. Никаких санкций в отношении США не последует. Стопроцентная политика двойных стандартов, – сказал Колосков.

Чемпионат мира по футболу пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.