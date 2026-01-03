Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)

Карседо согласился включить Романова в свой штаб в «Спартаке».

Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака » Хуан Карседо дал предварительное согласие на включение в штаб Вадима Романова , сообщает Metaratings.ru.

Сохранение Романова в тренерском штабе – одно из условий московского клуба.

С Романовым, который в конце осенней части сезона-2025/26 исполнял обязанности главного тренера, обсуждают возможное подписание нового контракта. Параллельно россиянин будет заниматься получением тренерской лицензии PRO.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в Мир РПЛ , набрав 29 очков в 18 матчах.