Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» Хуан Карседо дал предварительное согласие на включение в штаб Вадима Романова, сообщает Metaratings.ru.
Сохранение Романова в тренерском штабе – одно из условий московского клуба.
С Романовым, который в конце осенней части сезона-2025/26 исполнял обязанности главного тренера, обсуждают возможное подписание нового контракта. Параллельно россиянин будет заниматься получением тренерской лицензии PRO.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
