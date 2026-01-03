При Мареске было сложно завоевать место в составе, некоторые игроки не знали, как заслужить его доверие. Часть футболистов разочаровалась в тренере (The Athletic)

При Мареске было сложно завоевать место в составе.

Не все игроки чувствовали себя комфортно в «Челси » при Энцо Мареске .

The Athletic со ссылкой на источники, близкие к некоторым игрокам, сообщает, что тренер слишком усложнил процесс завоевания места в команде.

Часть футболистов не знала, как заслужить «тактическое доверие» итальянского специалиста.

Другой источник, близкий к членам команды, рассказал, что некоторые игроки были разочарованы Мареской.

Как рушились отношения Марески и «Челси»