Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «В 99 случаях из 100 я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь – химия»

Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: здесь произошел полный мэтч.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о разнице в возрасте в 28 лет с женой.

– Вас самого беспокоила разница в возрасте.



– В 99 случаях из ста я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. И понимаю тех, кто не разделяет брак с такой большой разницей в возрасте. Но нельзя всех под одну гребенку. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам.

Все-таки любовь – это химия. Поэтому тут даже мне пришлось заткнуть себя как хейтера. Я раньше сам говорил: «Ой, как они живут? У них же такая разница. А что будет через 10 лет?»

Нам тоже пишут, спрашивают, что будет через 10 лет. Но мы предпочитаем быть счастливыми в моменте, а не думать о том, что будет в будущем. Когда я занимался самопожертвованием в прошлом браке, чтобы сделать счастливую жизнь в Майами, я не мог и предположить, во что это все перейдет. Поэтому я живу и наслаждаюсь здесь и сейчас.

Но в то же время работаю над тем, чтобы через 10 лет быть сильнее, крепче, юридически подкованнее, чтобы не позволять судьбе себя бить, – сказал Нигматуллин.