  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «В 99 случаях из 100 я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь – химия»
75

Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «В 99 случаях из 100 я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь – химия»

Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: здесь произошел полный мэтч.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о разнице в возрасте в 28 лет с женой.

– Вас самого беспокоила разница в возрасте.
 
– В 99 случаях из ста я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. И понимаю тех, кто не разделяет брак с такой большой разницей в возрасте. Но нельзя всех под одну гребенку. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам.

Все-таки любовь – это химия. Поэтому тут даже мне пришлось заткнуть себя как хейтера. Я раньше сам говорил: «Ой, как они живут? У них же такая разница. А что будет через 10 лет?»

Нам тоже пишут, спрашивают, что будет через 10 лет. Но мы предпочитаем быть счастливыми в моменте, а не думать о том, что будет в будущем. Когда я занимался самопожертвованием в прошлом браке, чтобы сделать счастливую жизнь в Майами, я не мог и предположить, во что это все перейдет. Поэтому я живу и наслаждаюсь здесь и сейчас.

Но в то же время работаю над тем, чтобы через 10 лет быть сильнее, крепче, юридически подкованнее, чтобы не позволять судьбе себя бить, – сказал Нигматуллин.

Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
logoРуслан Нигматуллин
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мальдивы, Овьедо и лотерейные билеты. Легенды нашего футбола встретили Новый год
сегодня, 05:17
Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн, на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»
вчера, 08:36
Нигматуллин о знакомстве с 23-летней женой: «Сначала думал, что она слишком молодая для меня. Обратили друг на друга внимание, оказавшись в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце»
1 января, 09:50
Нигматуллин о Станковиче: «Деян делал много ошибок, не получилось создать в «Спартаке» победную атмосферу. Тренировать красно-белых тяжело – кого не полоскали, кроме Карреры?»
25 декабря 2025, 14:25
Главные новости
Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
19 минут назад
Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
49 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Комо» принимает «Удинезе»
54 минуты назадLive
Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ
сегодня, 11:12
РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря
сегодня, 10:55
Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»
сегодня, 10:45
Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
сегодня, 10:32
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
сегодня, 10:25
При Мареске было сложно завоевать место в составе, некоторые игроки не знали, как заслужить его доверие. Часть футболистов разочаровалась в тренере (The Athletic)
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»
26 минут назад
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
39 минут назад
Хевен – лучший игрок «МЮ» в декабре
сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
сегодня, 09:15
Чемпионат Шотландии. «Селтик» принимает «Рейнджерс»
сегодня, 09:10
Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»
сегодня, 08:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
сегодня, 08:43
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
сегодня, 08:35
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59