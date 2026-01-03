32

«Реал» следит за ситуацией с контрактом Родри и может попытаться его подписать

«Реал» интересуется Родри.

У полузащитника «Манчестер Сити» летом 2027 года истекает срок контракта с английским клубом.

«Реал» следит за ситуацией с соглашением 29-летнего хавбека и может попытаться его заполучить, сообщает Marca.

Если с Родри не получится договориться о новом соглашении, «Сити» будет вынужден рассмотреть вариант с продажей, чтобы не потерять его бесплатно.

Источник: Marca
