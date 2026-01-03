Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»

Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой надеется, что «Спартак» будет в тройке лидеров Мир РПЛ .

«В «Спартаке » все как всегда (смеется). Мы это уже видим долгие годы. В начале сезона говорил, что для меня «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет.

Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило. «Спартак» был, есть и будет всегда командой», — сказал Мостовой.

После первой части сезона турнира «Спартак» набрал 29 очков и идет шестым.