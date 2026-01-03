Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
Мостовой: для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой надеется, что «Спартак» будет в тройке лидеров Мир РПЛ.
«В «Спартаке» все как всегда (смеется). Мы это уже видим долгие годы. В начале сезона говорил, что для меня «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ – обязательно и однозначно. Думаю, что он там и должен быть. Надеюсь, что будет.
Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило. «Спартак» был, есть и будет всегда командой», — сказал Мостовой.
После первой части сезона турнира «Спартак» набрал 29 очков и идет шестым.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости