Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»

Президент «Атлетико»: уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ.

Президент «Атлетико » Энрике Сересо надеется, что команда выиграет Лигу чемпионов.

«Выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно сложно для любой команды. Но я убежден, что с Чоло мы этого добьемся. С Симеоне и с этой командой мы можем этого добиться. Я оптимист.

Почему мы не можем выиграть Лигу чемпионов? Да, есть хорошие команды, но мы тоже хорошая команда. Возможно, нам немного не хватает удачи. Но мы идем к цели.

Мы требовательны и хотим титулов. Хотим тот самый, столь важный титул, которого у нас нет», – сказал Сересо.