  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может негативно повлиять на раздевалку, а из-за частой смены тренеров будет тяжело бороться за трофеи (The Athletic)
41

Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может негативно повлиять на раздевалку, а из-за частой смены тренеров будет тяжело бороться за трофеи (The Athletic)

Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может плохо повлиять на раздевалку.

Стало известно, что футболисты «Челси» думают об уходе Энцо Марески.

Некоторые инсайдеры описывали его как человека с высокомерным поведением, но многим футболистам нравилось работать и играть под его руководством, сообщает The Athletic.

Ряд источников утверждает, что любые проблемы, которые у него были с клубом, не выносились в раздевалку. Атмосфера в команде по-прежнему была позитивной.

Один из источников со ссылкой на слова одного из опытных игроков рассказал, что Мареска придавал стабильность клубу и был одним из главных факторов, позволявших команде соперничать с топ-командами. Теперь есть опасения, что команда вернулась к исходной точке, а уход тренера окажет серьезное влияние на раздевалку.

Игроки считают, что если регулярная смена тренеров продолжится, «Челси» будет сложно регулярно бороться за трофеи.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероятность назначения Марески в «Сити» на смену Гвардиоле выросла в 2 раза после ухода итальянца из «Челси»
сегодня, 06:30
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
вчера, 21:21
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
вчера, 20:11
Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками. Боссы клуба не планировали увольнять тренера до матча с «Борнмутом» (The Athletic)
вчера, 19:00
Главные новости
Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что такие выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
14 минут назад
Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
44 минуты назадФото
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Комо» принимает «Удинезе»
49 минут назадLive
Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ
сегодня, 11:12
РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря
сегодня, 10:55
Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»
сегодня, 10:45
Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
сегодня, 10:32
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
сегодня, 10:25
При Мареске было сложно завоевать место в составе, некоторые игроки не знали, как заслужить его доверие. Часть футболистов разочаровалась в тренере (The Athletic)
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»
21 минуту назад
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
34 минуты назад
Хевен – лучший игрок «МЮ» в декабре
сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
сегодня, 09:15
Чемпионат Шотландии. «Селтик» принимает «Рейнджерс»
сегодня, 09:10
Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»
сегодня, 08:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
сегодня, 08:43
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
сегодня, 08:35
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59