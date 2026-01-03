Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может негативно повлиять на раздевалку, а из-за частой смены тренеров будет тяжело бороться за трофеи (The Athletic)

Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может плохо повлиять на раздевалку.

Стало известно, что футболисты «Челси » думают об уходе Энцо Марески.

Некоторые инсайдеры описывали его как человека с высокомерным поведением, но многим футболистам нравилось работать и играть под его руководством, сообщает The Athletic.

Ряд источников утверждает, что любые проблемы, которые у него были с клубом, не выносились в раздевалку. Атмосфера в команде по-прежнему была позитивной.

Один из источников со ссылкой на слова одного из опытных игроков рассказал, что Мареска придавал стабильность клубу и был одним из главных факторов, позволявших команде соперничать с топ-командами. Теперь есть опасения, что команда вернулась к исходной точке, а уход тренера окажет серьезное влияние на раздевалку.

Игроки считают, что если регулярная смена тренеров продолжится, «Челси» будет сложно регулярно бороться за трофеи.