Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»

Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: Я разговариваю с разными клубами.

Экс-тренер «Партизана» Срджан Благоевич прокомментировал информацию о возможном назначении в «Рубин ».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.

При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – сказал Благоевич.

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Партизан». По ходу сезона тренера уволили за два поражения подряд. Через две недели после отставки его кандидатуру предложили «Спартаку».