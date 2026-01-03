Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: Я разговариваю с разными клубами.
Экс-тренер «Партизана» Срджан Благоевич прокомментировал информацию о возможном назначении в «Рубин».
«Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.
При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – сказал Благоевич.
Последним клубом 52-летнего специалиста был «Партизан». По ходу сезона тренера уволили за два поражения подряд. Через две недели после отставки его кандидатуру предложили «Спартаку».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости