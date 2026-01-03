  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»
0

Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: «Я разговариваю с разными клубами, но некорректно говорить о деталях»

Благоевич о возможном назначении в «Рубин»: Я разговариваю с разными клубами.

Экс-тренер «Партизана» Срджан Благоевич прокомментировал информацию о возможном назначении в «Рубин».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.

При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – сказал Благоевич.

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Партизан». По ходу сезона тренера уволили за два поражения подряд. Через две недели после отставки его кандидатуру предложили «Спартаку».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Срджан Благоевич
logoСпорт-Экспресс
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoПартизан
logoвысшая лига Сербия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Срджан Благоевич: «Российский футбол мне интересен». Экс-тренер «Партизана» возглавит «Рубин»
31 декабря 2025, 04:38
«Рубин» назначит экс-тренера «Партизана» Благоевича. Серба предлагали «Спартаку» (Иван Карпов)
30 декабря 2025, 08:20
Главные новости
Мостовой о Карседо: «Главное, чтобы тренер «Спартака» был футбольным человеком. Жалко, что такие выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, остаются не у дел»
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Бетисом» в воскресенье
16 минут назад
Жена Иско раскритиковала ИИ из-за сексуализированных изображений с ней: «Вас могут превратить в объект без согласия. Насилие путают с шуткой»
46 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Комо» принимает «Удинезе»
51 минуту назадLive
Контракт украинского тренера Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ
сегодня, 11:12
РПЛ-2026/27 начнется 31 июля, первая часть завершится 13 декабря
сегодня, 10:55
Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы»
сегодня, 10:45
Карседо согласился включить Романова в тренерский штаб в «Спартаке». Это было одно из условий красно-белых (Metaratings)
сегодня, 10:32
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Борнмута», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Челси», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом»
сегодня, 10:25
При Мареске было сложно завоевать место в составе, некоторые игроки не знали, как заслужить его доверие. Часть футболистов разочаровалась в тренере (The Athletic)
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Руслан Нигматуллин: «Нормально, что Акинфеева сравнивают с Яшиным. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку»
23 минуты назад
Канселу хочет дождаться предложения «Барсы» и готов перейти, но в каталонском клубе считают трансфер маловероятным. «Интер» – лидер в борьбе за защитника
36 минут назад
Хевен – лучший игрок «МЮ» в декабре
сегодня, 10:18
Александр Мостовой: «Для меня «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров РПЛ»
сегодня, 09:15
Чемпионат Шотландии. «Селтик» принимает «Рейнджерс»
сегодня, 09:10
Президент «Атлетико»: «Уверен, с Симеоне мы выиграем ЛЧ. Почему нет? У нас хорошая команда, не хватает немного удачи»
сегодня, 08:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном», «Аль-Фатех» против «Аль-Шабаба»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Монако» Головина примет «Лион», «Лилль» сыграет с «Ренном»
сегодня, 08:43
Алаев о споре Дзюбы и Кержакова за звание лучшего бомбардира сборной: «Есть официальная процедура, регламент»
сегодня, 07:59
Сергей Кирьяков: «Талалаев под давлением и понимает, что в каких-то моментах надо себя сдерживать. Он умный парень, сделает выводы»
сегодня, 07:45