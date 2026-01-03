Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)
«Крузейро» проявляет осторожность и терпение в попытке договориться с «Зенитом» о переходе полузащитника Жерсона, сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Самуэля Венансио.
Петербургский клуб ранее запрашивал 40 млн за бразильского футболиста. Однако «Крузейро» не готов платить эту сумму. Теперь ожидается, что предложение по трансферу Жерсона должно составить не менее 25 млн евро.
«Крузейро» и Жерсон хотят, чтобы переговоры закончились успешно.
Жерсон перешел в «Зенит» прошлым летом. Хавбек поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.
Опубликовано: Sports
Источник: Planeta do Futebol
