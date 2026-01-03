Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)

«Крузейро» проявляет осторожность и терпение в попытке договориться с «Зенитом » о переходе полузащитника Жерсона , сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Самуэля Венансио.

Петербургский клуб ранее запрашивал 40 млн за бразильского футболиста. Однако «Крузейро » не готов платить эту сумму. Теперь ожидается, что предложение по трансферу Жерсона должно составить не менее 25 млн евро.

«Крузейро» и Жерсон хотят, чтобы переговоры закончились успешно.

Жерсон перешел в «Зенит» прошлым летом. Хавбек поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.